Украина повторно выставит на продажу «Норд» с пониженной ценой

Киев, 7 ноября. Арестованное российское рыболовецкое судно «Норд» снова будет выставлено на электронные торги на Украине, однако по пониженной стартовой цене продажи. Об этом заявил генеральный директор государственного предприятия «СЕТАМ», занимающегося продажей сейнера, Виктор Вишнев.

«Арестованный сейнер «Норд» будет повторно выставлен на торги со снижением цены в соответствии с правилами проведения электронных торгов и найдет своего покупателя», — цитирует его издание «Украина.ру».

При этом Вишнев сообщил, что торги 7 ноября не состоялись, поскольку ни один из 12 зарегистрированных участников не уплатил предусмотренный гарантийный взнос. Стартовая стоимость лота при этом составляла более 58 тысяч долларов, отметил он.

Напомним, российское рыболовецкое судно «Норд» было захвачено в Азовском море украинскими пограничниками в марте текущего года. Москва в связи с недружественными действиями Киева усилила досмотр украинских кораблей в Азовском море и Керченском проливе, действуя согласно ратифицированному в 2004 году договору между РФ и Украиной.

30 октября семь членов экипажа были обменены на семерых украинских моряков. Освобожденный член экипажа судна «Норд» Дмитрий Бажанов рассказал, как российских моряков заставляли объявить себя украинцами.

Однако Украина по-прежнему отказывается возвращать сейнер «Норд», который обеспечивал сырьем рыбный колхоз в Керчи, несмотря на согласие на обмен членов его экипажа.