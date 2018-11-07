Депутат Госдумы попросил Генпрокуратуру проверить законность камер «Фалькон»

Депутат Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Лысаков направил сразу три запроса в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить законность госзакупок аппаратно-программного комплекса «Стрит Фалькон», который устанавливается в столице.

Член фракции «Единой России» заявил Федеральному агентству новостей, что в свое время было закуплено несколько сотен таких средств для фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, и свою работу они начали в апреле текущего года.

«Эти камеры фиксируют остановку автомобиля буквально на 10 секунд, и вскоре тебе приходит штраф, — утверждает Лысаков. — Причем не важно, из-за чего ты остановился — впереди авария или таксист высаживает пассажира — штраф придет и таксисту, и тебе».

По словам парламентария, данная аппаратура в реестре зарегистрирована как «средство фиксации времени», поэтому системой автоматической фото- и видеофиксации назвать ее никак нельзя.

«Она не может отличить, медленно вы едете или остановились, — отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству. — Это такая фактически круговая камера наружного наблюдения, фиксирующая время».

Ранее депутат отправлял аналогичный запрос в прокуратуру Москвы, и оттуда ему ответили, по его словам, что «все отлично, все хорошо, все по закону». В результате он решил писать уже в Генпрокуратуру, — естественно, со ссылками на все нормативные акты, ГОСТы и федеральные законы.

«Посмотрим, что они ответят, — сказал Лысаков. — По идее, эти камеры надо убирать, так как они не являются средствами автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД. А еще — тем водителям, кто получил такие штрафы, должны быть возвращены деньги».

Коснулся он и компании ООО «Стрит Фалькон», которая якобы произвела эти системы. Единоросс назвал ее «достаточно непрозрачной», потому что она не имеет никаких денежных средств на текущую деятельность — зарегистрирована в прошлом году в налоговых органах с уставным капиталом всего в 10 000 рублей.