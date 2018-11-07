Сирия: Россия помогает компаниям страны в восстановлении энергетического комплекса

Москва, 7 ноября. Россия помогает сирийским компаниям восстановить нефтегазовый и электроэнергетический секторы экономики, несмотря на сложную обстановку в САР. Об этом сообщил представитель Минэнерго Константин Абрамов на совместном заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев в САР​​​.

По его словам, в ближайшее время в Сирии пройдут мероприятия по восстановлению и модернизации газотранспортных сетей и нефтепроводов. Россия также принимает участие в работах на крупнейших электростанциях страны: «Алеппо», «Мехардех», «Тишрин» и «Дейр-эз-Зор».

«Реализация всех намеченных планов по восстановлению и развитию в Сирии энергетической инфраструктуры обеспечит трудоустройство значительного количества возвращающихся специалистов, создаст условия для скорейшего налаживания мирной жизни в стране», — отметил Константин Абрамов.

Представитель Минэкономразвития Ренат Борануков рассказал, что в 2018 году товарооборот между Россией и Сирией по сравнению с 2017 годом увеличился на 34,6%. Кроме того, проводится совместная работа по привлечению компаний-инвесторов в качестве резидентов свободных экономических зон Сирии «Хасья» и «Латакия».

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев поручил межведомственным координационным штабам сосредоточить основные усилия на подготовке пунктов приема и размещения беженцев к зиме. По его словам, необходимо обеспечить функционирование систем жизнеобеспечения для создания комфортных условий проживания возвращающихся в страну сирийских граждан.