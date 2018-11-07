Стали известны темы переговоров Путина на заседании совета ОДКБ

Москва, 7 ноября. Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, которое состоится 8 ноября в столице Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба президента России.

В заедании примут участие президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, а также премьер-министр Армении. В ходе заседания главы государств подведут итоги проделанной работы, а также обсудят вопросы развития коллективной безопасности, военного сотрудничества и противодействия терроризму. Кроме того, главы государств планируют подписать около 20 совместных документов.

По итогам заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ председательство в организации перейдет от Казахстана к Киргизии. В конце заседания президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков изложит приоритеты председательства республики в организации.