Кандидат в президенты Украины Добродомов: Нынешние власти держат нас за идиотов

Среди многочисленных кандидатов в президенты Украины, готовых включиться в гонку 31 декабря, выделяется целый «выводок» бывших журналистов и руководителей массмедиа. Один из ярких представителей этой группы — депутат Верховной Рады, лидер партии «Народный контроль» Дмитрий Добродомов. Он мечтает «дипломатическим путем» установить мир на Донбассе, вернуть украинцам «реальную свободу слова» и поднять экономику, «полюбовно договорившись» с западными партнерами.

Прежде чем стать парламентарием Добродомов возглавлял западноукраинский телеканал ZIK и одноименную медиагруппу (в нее также входит группа сайтов zik.ua). Широкой публике канал известен своими резонансными антикоррупционными расследованиями, которые несколько лет шли под маркой «Народного контроля».

Поэтому Добродомов, которого многие украинцы по-прежнему воспринимают как «непримиримого борца с коррупцией», создал одноименную партию и решил выдвинуть свою кандидатуру в президенты на мартовских выборах-2019. Как сообщил бывший медиаменеджер ZIK, одна из его главных задач как президента — вернуть на Украину свободу слова, а также защитить местных журналистов от нападений со стороны национал-радикалов.

«Нынешняя обстановка со свободой слова на Украине — абсолютно брутальная. Большинство средств массовой информации находится под полным контролем действующей власти, — заявил Добродомов корреспонденту Федерального агентства новостей. — Редакции крупнейших СМИ постоянно подвергаются нападкам со стороны власти, проверкам силовиков, искусственно ставятся на грань закрытия — как телеканалы NewsOne и «112 Украина». На мой взгляд, политику государства по отношению к СМИ необходимо изменить в строгом соответствии с законом. К сожалению, сегодня украинские власти в своем давлении на массмедиа вышли далеко за законодательные рамки. Большинство законов государством просто не исполняются».

По мнению Добродомова, для того, чтобы украинская пресса вновь стала «четвертой властью», а журналисты чувствовали себя защищенными, необходима только политическая воля.

«Тогда те люди, которые регулярно нападают на журналистов (на Украине только с начала 2018 года зафиксировано около 60 таких случаев. — Прим. ФАН), будут нести жесткую уголовную ответственность, — считает Добродомов. Если власть перестанет «бить по рукам» полицию и прокуратуру, то и уголовные дела против преступников и коррупционеров, заведенные по итогам журналистских расследований, будут доводиться до конца. В этом случае повысится и уровень журналистской работы, и доверие населения к ней. Тогда украинцы вновь увидят, что в стране есть реальная свобода слова, а власть чутко реагирует на любые попытки преступить закон».

Пока же украинская пресса, по его мнению, выступает в роли «четвертой власти» лишь «эпизодически» — причем чаще всего тогда, когда расследование преступлений того или иного чиновника или бандита выгодно кому-то наверху.

«Нынешняя авторитарная власть, будучи крайне коррумпированной, совершенно не нуждается в сильной «четвертой власти», — замечает Добродомов. — «Третью власть», то есть судебную систему, она уже подмяла под себя. «Вторую власть», которую представляет Верховная рада и региональные парламенты, так или иначе тоже подмяла. Поэтому сейчас, в преддверии президентских и парламентских выборов-2019, главная задача для Порошенко и его окружения — заставить действовать в своих интересах абсолютно всю прессу. Они хотят «запудрить мозги» украинцам и сохранить за собой ключевые посты в государстве. Мы должны помешать уходящей власти сделать это, пока не поздно».

Добродомов сделал еще целый ряд «кандидатских» заявлений, в которых пообещал потенциальным избирателям бороться «за все хорошее и против всего плохого». Например, он заявил: «Не может быть в стране эффективной политической системы, пока ей управляют олигархи».

«Тысячи уголовных дел против коррумпированных чиновников так и остались не расследованными. А у власти сегодня находятся фактически те же политики, которые были «у руля» в течение последних 20 лет. Большинство нынешних парламентариев в Раде — просто марионетки олигархов, богачи руководят депутатскими группами и целыми фракциями. В 2014, после победы Евромайдана, люди ожидали: вот придет новая власть и все изменит. А фактически они получили тех же политиков, только под новыми флагами и новыми лозунгами», — считает кандидат.

Будучи нардепом, прекрасно знающим ситуацию в Раде изнутри, Добродомов отметил — сегодня чиновники готовы бросить все свои силы на то, чтобы снова получить в парламенте большинство.

«К сожалению, в нашем парламенте все так же процветают «договорняки», коррупция, популизм и полное отсутствие контроля со стороны избирателей», — констатирует Добродомов.

Напомним, его партия «Народный контроль» вышла с новой инициативой относительно кандидатов в президенты. Согласно ей, все кандидаты должны заранее представить народу до выборов пять основных должностных лиц государства — кандидата в генпрокуроры страны, главу СБУ и Нацбанка, министра иностранных дел и обороны. Причем это должны быть «не партийные выдвиженцы, а представители профессиональных сфер». Тем самым, по мнению кандидата, украинцы заранее получат возможность «народного контроля» над процессами назначения ключевых чиновников. Кроме того, Добродомов имеет свое оригинальное мнение по поводу установления взаимопонимания с Западом.

«Ключевой момент для установления мира на Украине — «поднятие с колен» ее экономики. Однако правительство Гройсмана не только работает «в убыток», беря кредиты у МВФ, но и заранее ворует средства из будущего госбюджета-2019. Нам нужно вернуть не только территории, — мы их вернем рано или поздно, — но нам нужно вернуть и людей, — считает кандидат. — Я говорю о тех миллионах украинцев, которые покинули Украину по разным причинам. А куда мы их будем возвращать — в самую бедную страну в Европе, с самыми низкими зарплатами и пенсиями? Именно подъем экономики является ключевым вопросом».

Нардеп рассказал, как стал бы действовать на посту президента, чтобы избежать давления западных кредитов на бюджет и самостоятельно развивать экономику Украины.

«Я считаю, что президент сейчас должен был бы обратиться к европейским партнерам и сказать: «Друзья, мы в войне, мы держим форпост обороны Европы, но мы потеряли рынки сбыта. Поэтому увеличьте нам квоты в три-четыре раза, чтобы мы могли продавать нашу продукцию! И тогда мы сами заработаем деньги, наполним свой бюджет, увеличим зарплаты и создадим рабочие места». Президент должен попросить МВФ: «Пожалуйста, мы останавливаем любые выплаты на пять лет, сделайте нам реструктуризацию, мы все вернем, но больше не будем брать кредиты», — предложил Добродомов.

По мнению парламентария, новый кредит от МВФ «не спасет экономическое положение страны, а лишь заткнет дыры в уже разграбленных сферах».

«Вы не представляете, с каким цинизмом разворовывают наш будущий государственный бюджет. Так, на жилье для переселенцев, которых у нас почти 1,5 миллиона, правительство выделят 13 миллионов гривен. Этого не хватит даже на покупку одной однокомнатной квартиры в каждой из областей страны. А вот «на фундаментальное исследование внутренних и внешних рисков на Украине» выделяется 78 миллионов гривен. Похоже, нынешние власти всех нас за идиотов держат!» — возмутился кандидат в президенты.

Также Добродомов заявил, что «сейчас для Украины, учитывая военные действия на Донбассе, крайне важно модернизировать армию».

«Ее нужно срочно модернизировать, накормить и начать уважать! А главное — не разворовывать! Делать это время войны, как нынешняя власть — циничное мародерство! Мир на Украине можно установить только дипломатическим путем. Это — «нулевая толерантность» к так называемым «ДНР» и «ЛНР», непризнание аннексии Крыма в мире. И конечно, Украина должна стать субъектом международной политической жизни — ведь сейчас многие ключевые решения о судьбе страны принимаются фактически без участия Киева», — признал Добродомов.

Кандидат в президенты прокомментировал и «языковой закон», принятый Радой в октябре. Напомним, этот документ сильно ограничивает права всех остальных языков, кроме украинского.

«Главная проблема действующей власти — в том, что она не исполняет существующие законы. В Конституции четко прописано — «единственным государственным языком является украинский». Языковой вопрос сейчас действительно очень раздражает многие наши страны-соседи. При этом сам он — вполне нормальный, о притеснениях других языков речи не идет. Самое главное — не перегнуть палку. Но если государственный язык — украинский, то на нем должны говорить все чиновники и общественные деятели, иначе это все двойные стандарты. А нам нужно, в первую очередь, самоуважение», — объявил парламентарий.

По его мнению, на Украине нужно «развивать национальные символы, укоренять то, что идентифицирует нас как нацию».