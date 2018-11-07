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Соседи убитого бизнесмена в Новокузнецке рассказали о подозрительном незнакомце

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Соседи убитого бизнесмена в Новокузнецке рассказали о подозрительном незнакомце

Новокузнецк, 7 ноября. Жители многоэтажного дома в Новокузнецке, где произошло убийство бизнесмена, рассказали о накануне появившемся в подъезде странном мужчине. Об этом сообщает «Пятый канал».

Горожане, проживающие в многоэтажке на проспекте Ермакова, рассказали о том, что в подъезде накануне преступления заметили скрывавшего лицо странного мужчину, одетого в новую робу. По словам соседки убитого предпринимателя, неизвестный человек поднялся на этаж и после этого быстро удалился.

«Люди видели, что он выбежал и перебежал на другую сторону. Человек был абсолютно не знаком», — отметила женщина.

Автор: Алексей Громов
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