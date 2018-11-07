Путин примет участие в Восточноазиатском саммите в Сингапуре

Москва, 7 ноября. Президент РФ Владимир Путин примет участие в 13 по счету Восточноазиатском саммите (ВАС), который пройдет в Сингапуре с 14 по 15 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе российского лидера.

Восточноазиатский саммит в течение нескольких лет выступает авторитетной площадкой для обсуждения странами Азиатско-Тихоокеанского региона политических и экономических вопросов. ВАС проходит ежегодно в привязке к мероприятиям АСЕАН на высшем уровне. На первой встрече в 2005 году в Куала-Лумпуре Путин присутствовал в качестве почетного гостя малайзийского председательства, а на пятом саммите в Ханое в 2010 году лидеры ВАС приняли решение о присоединении РФ к такому формату.

В настоящий момент в ВАС принимают участие 18 стран, среди которых «десятка» АСЕАН и ее диалоговые партнеры, в том числе и Россия. Целью саммита является достижение мира и стабильности в АТР и совершенствование региональной архитектуры безопасности, что полностью поддерживает Москва, которая рассматривает саммит как ключевую платформу для обсуждения соответствующих вопросов.

Последняя встреча ВАС на высшем уровне прошла в Маниле 14 ноября прошлого года, делегацию от РФ возглавлял премьер-министр России Дмитрий Медведев. На полях саммита по инициативе российской стороны приняли заявление о борьбе с идеологическими вызовами терроризма, террористическими идеями и пропагандой.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин во время поездки в Сингапур 13 ноября проведет встречи с главой государства Халимой Якоб и премьер-министром страны Ли Сяньлуном. По словам дипломата, по итогам переговоров стороны намерены подписать ряд межведомственных документов и коммерческих контрактов.