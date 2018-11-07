Путин примет участие в саммите Россия — АСЕАН в Сингапуре

Москва, 7 ноября. Президент РФ Владимир Путин 14 ноября примет участие в саммите Россия — АСЕАН, который пройдет в Сингапуре. Об этом сообщает пресс-служба президента России.

Отметим, что помимо России в данном мероприятии обсуждать глобальные экономические и политические проблемы будут Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины и Камбоджа



Основными темами встречи станут реализация решений, принятых на Сочинском саммите в 2016 году, наращивание делового сотрудничества, а также контакты АСЕАН с ЕврАзЭс и ШОС.

Отдельным тематическим блоком стоят вопросы безопасности. Речь идет о координации усилий по борьбе с терроризмом и транснациональной преступностью. Не останутся в стороне и наиболее актуальные политические вопросы В частности, участники саммита Россия — АСЕАН намерены обсудить урегулирование сирийского кризиса и денуклеаризацию Корейского полуострова. По итогам саммита будет подписан ряд совместных документов.