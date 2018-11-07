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Сирия новости 7 ноября 19.30: радикалы «Национального фронта освобождения» арестовывают гражданских в Идлибе, в Алеппо нейтрализован боевик «Ан-Нусры»

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Сирия новости 7 ноября 19.30: радикалы «Национального фронта освобождения» арестовывают гражданских в Идлибе, в Алеппо нейтрализован боевик «Ан-Нусры»

Сирия, 7 ноября. Радикалы «Национального фронта освобождения» арестовывают мирных жителей Идлиба, в Алеппо неизвестные ликвидировали боевика «Тахрир аш-Шам», на севере Хамы продолжаются столкновения между САА и террористами. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут бои с ССА в Алеппо, обстреливают позиции «Ан-Нусры» в Идлибе и Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла боевика в Алеппо, ведет бои с САА в Хаме.

«Сирийская свободная армия» (ССА): ведет обстрел позиций САА в Алеппо.

«Национальный фронт освобождения»: проводит массовые аресты мирного населения Идлиба.

Сирия новости 7 ноября 19.30: радикалы «Национального фронта освобождения» арестовывают гражданских в Идлибе, в Алеппо нейтрализован боевик «Ан-Нусры»

Провинция Алеппо

Сирия новости 7 ноября 19.30: радикалы «Национального фронта освобождения» арестовывают гражданских в Идлибе, в Алеппо нейтрализован боевик «Ан-Нусры»

В деревне Аз-Зерба на юге провинции Алеппо неизвестными ликвидирован боевик «Тахрир аш-Шам». Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@starcongress).

В северной части региона продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и «Сирийской свободной армией» (ССА), передает военный Twitter-канал (@bonniekipperma1).

В административном центре провинции продолжаются работы по реконструкции зданий и инфраструктуры. Об этом сообщает источник в Twitter (@RealNewsAleppo).

Провинция Идлиб

Сирия новости 7 ноября 19.30: радикалы «Национального фронта освобождения» арестовывают гражданских в Идлибе, в Алеппо нейтрализован боевик «Ан-Нусры»

Правительственные войска САР продолжают обстреливать позиции «Ан-Нусры» на востоке провинции Идлиб. Об этом пишет один из источников в социальной сети Twitter (@jisrtv).   

Радикальные исламисты «Национального фронта освобождения» массово арестовывают мирных жителей населенного пункта Маарзаф, сообщает на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet) местный источник.

Военный Twitter-канал (@Jounaidi_36) передает, что подконтрольная «Джебхат ан-Нусре»1 радикальная коалиция «Тахрир аш-Шам» проводит учения в южной части региона.

Провинция Хама

Сирия новости 7 ноября 19.30: радикалы «Национального фронта освобождения» арестовывают гражданских в Идлибе, в Алеппо нейтрализован боевик «Ан-Нусры»

На севере провинции Хама продолжаются боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами подконтрольной «Джебхат ан-Нусре» коалиции «Тахрир аш-Шам». Ранее сообщалось, что террористы пытались атаковать расположения правительственных войск САР в районе населенного пункта Аль-Масасна. САА отбила нападение джихадистов. По сведениям информационного агентства Al-Masdar News, бойцы армии САР нейтрализовали несколько членов «Тахрир аш-Шам».

Радикалы «Исламской партии Туркестана» обязали население деревни Каркук на западе региона заплатить 72 тысячи сирийских лир за возможность ловить рыбу.

Ирак

Сирия новости 7 ноября 19.30: радикалы «Национального фронта освобождения» арестовывают гражданских в Идлибе, в Алеппо нейтрализован боевик «Ан-Нусры»

ВВС Ирака нанесли ряд ударов по укрытиям террористов «Исламского государства»1 на западе провинции Анбар. Информационное агентство Iraqi News передает, что в результате боевого вылета иракская авиация уничтожила четырех радикальных исламистов, в том числе высокопоставленного командира, в районе населенного пункта Хит.

В провинции Дияла зафиксированы перестрелки между правительственными войсками Ирака и бандой ИГИЛ1. По сведениям информагентства Iraqi News, в боях к северо-востоку от Тикрита было нейтрализовано три командира ИГ1.  

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

Автор: Алексей Громов
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