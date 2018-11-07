Сирия новости 7 ноября 19.30: радикалы «Национального фронта освобождения» арестовывают гражданских в Идлибе, в Алеппо нейтрализован боевик «Ан-Нусры»

Сирия, 7 ноября. Радикалы «Национального фронта освобождения» арестовывают мирных жителей Идлиба, в Алеппо неизвестные ликвидировали боевика «Тахрир аш-Шам», на севере Хамы продолжаются столкновения между САА и террористами. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут бои с ССА в Алеппо, обстреливают позиции «Ан-Нусры» в Идлибе и Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла боевика в Алеппо, ведет бои с САА в Хаме.

«Сирийская свободная армия» (ССА): ведет обстрел позиций САА в Алеппо.

«Национальный фронт освобождения»: проводит массовые аресты мирного населения Идлиба.

Провинция Алеппо

В деревне Аз-Зерба на юге провинции Алеппо неизвестными ликвидирован боевик «Тахрир аш-Шам». Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@starcongress).

В северной части региона продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и «Сирийской свободной армией» (ССА), передает военный Twitter-канал (@bonniekipperma1).

В административном центре провинции продолжаются работы по реконструкции зданий и инфраструктуры. Об этом сообщает источник в Twitter (@RealNewsAleppo).

Провинция Идлиб

Правительственные войска САР продолжают обстреливать позиции «Ан-Нусры» на востоке провинции Идлиб. Об этом пишет один из источников в социальной сети Twitter (@jisrtv).

Радикальные исламисты «Национального фронта освобождения» массово арестовывают мирных жителей населенного пункта Маарзаф, сообщает на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet) местный источник.

Военный Twitter-канал (@Jounaidi_36) передает, что подконтрольная «Джебхат ан-Нусре»1 радикальная коалиция «Тахрир аш-Шам» проводит учения в южной части региона.

Провинция Хама

На севере провинции Хама продолжаются боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами подконтрольной «Джебхат ан-Нусре» коалиции «Тахрир аш-Шам». Ранее сообщалось, что террористы пытались атаковать расположения правительственных войск САР в районе населенного пункта Аль-Масасна. САА отбила нападение джихадистов. По сведениям информационного агентства Al-Masdar News, бойцы армии САР нейтрализовали несколько членов «Тахрир аш-Шам».

Радикалы «Исламской партии Туркестана» обязали население деревни Каркук на западе региона заплатить 72 тысячи сирийских лир за возможность ловить рыбу.

Ирак

ВВС Ирака нанесли ряд ударов по укрытиям террористов «Исламского государства»1 на западе провинции Анбар. Информационное агентство Iraqi News передает, что в результате боевого вылета иракская авиация уничтожила четырех радикальных исламистов, в том числе высокопоставленного командира, в районе населенного пункта Хит.

В провинции Дияла зафиксированы перестрелки между правительственными войсками Ирака и бандой ИГИЛ1. По сведениям информагентства Iraqi News, в боях к северо-востоку от Тикрита было нейтрализовано три командира ИГ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)