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«Убийцу на нары»: в Херсоне подожгли дом подозреваемого в покушении на Гандзюк

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«Убийцу на нары»: в Херсоне подожгли дом подозреваемого в покушении на Гандзюк

Херсон, 7 ноября. Группа людей в балаклавах подожгла частный дом экс-помощника нардепа от БПП Паламарчука Игоря Павловского, которого подозревают в убийстве активистки Екатерины Гандзюк. Хулиганы забросали двор коктейлями Молотова и светошумовыми гранатами.

«Убийцу на нары»: в Херсоне подожгли дом подозреваемого в покушении на Гандзюк

 

Активисты ультраправой организации С-14 заклеили установленные во дворе камеры видеонаблюдения и устроили пожар. Хулиганы оставили послание Павловскому, известному в криминальной среде под прозвищем «Собака». Надписи «Смерть Собаке» и «Убийца» появились на заборе дома.

«Павловский по криминальному прозвищу «Собака» залег на больничный… Его дом от стыда немного загорелся», — написали участники погрома в Телеграм-канале.

Радикалы также устроили погром около здания ГУ Нацполиции, бросив дымовую шашку. На двери управления появилась надпись «Убийц на нары».

«Убийцу на нары»: в Херсоне подожгли дом подозреваемого в покушении на Гандзюк

 

Напомним, активистка и советник мэра города Херсон Екатериной Гандзюк скончалась в больнице 4 ноября. На нее было совершено покушение 31 июля текущего года, неизвестные облили женщину серной кислотой, Гандзюк получила ожог 35% тела. Проститься с Гандзюк пришли десятки людей.

Павловского подозревают в причастности к убийству. Он мог выполнять роль посредника между заказчиком и исполнителем убийства. Подозреваемый вину отрицает, по его словам, он не был знаком с Гандзюк и никогда ее не видел.

Народный депутат от блока Петра Порошенко Николай Паламарчук принял решение уволить Павловского, чтобы тот «имел возможность доказать свою позицию». При этом депутат отметил, что звучащие в СМИ обвинения он не разделяет.

На фоне ситуации с Гандзюк украинские активисты потребовали отправить в отставку главу МВД страны Арсена Авакова, генерального прокурора Юрия Луценко и руководство херсонской полиции. Активисты считают, что на Украине увеличились случаи нападения на активистов, при этом дела не расследуются эффективно.

Автор: Софья Куликова
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