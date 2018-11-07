«Гибридная война»: Порошенко заявил о намерении России «подорвать единство» Евросоюза

Киев, 7 ноября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия якобы намерена подорвать единство Европейского союза. По его словам, Россия готова использовать в этих целях «самые циничные и самые жестокие» методы.

Некая «гибридная война», по словам Порошенко, направлена на подрыв «всего демократического мира». Президент Украины в очередной раз заявил о мифическом «российском вмешательстве»: он считает, что Россия «готовится» не только к президентским выборам на Украине, но и к выборам в Европарламент, и к выборам в других странах Европы.

«Для чего? Чтобы подорвать единство Европейского союза», — заявил Петр Порошенко, передает NewsOne.

Как пишет «Газета.Ru», ранее президент Украины подписал закон о введении уголовной ответственности россиян за незаконное пресечение государственной границы страны. В соответствующем законопроекте, подготовленном Верховной радой, Россия именуется как «страна-агрессор».

Напомним, президентские выборы на Украине состоятся весной 2019 года. Выборы в Верховную раду пройдут осенью 2019 года. Петр Порошенко пока не заявлял о намерении выдвинуть свою кандидатуру на второй президентский срок.

Киевские власти придерживаются антироссийской риторики с 2014 года. Украинские политики заявляют о некой «российской агрессии». Москва неоднократно отмечала, что данные обвинения являются голословными, и подчеркивала, что не имеет никаких военных планов в отношении Украины, и придерживается политики невмешательства во внутренние дела соседнего государства.