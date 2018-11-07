Сирия: ООН надеется продолжить доставку гумпомощи в Рукбан

Дамаск, 7 ноября. ООН надеется продолжить доставлять гуманитарную помощь в лагерь сирийских беженцев Рукбан на регулярной основе, об этом сообщило Управление по координации гуманитарных вопросов ООН.

В настоящий момент в лагере сирийских беженцев Рукбан на границе Сирии и Иордании находятся около 50 тысяч человек. Рукбан расположен в 55-километровой зоне ответственности США на юго-востоке провинции Хомс.

«Впервые с января была доставлена гуманитарная помощь. Мы надеемся продолжить делать это на регулярной основе», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российская военная полиция и авиация 3 ноября сопроводили гуманитарный конвой ООН из Дамаска в Рукбан. В состав конвоя вошли около 100 бронеавтомобилей и кареты скорой помощи. Всего в лагерь было доставлено около 450 тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости.