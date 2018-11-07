Беглов поприветствовал участников и гостей Российско-германской сырьевой конференции

Потсдам, 7 ноября. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поприветствовал участников, организаторов и гостей XI Российско-германской сырьевой конференции, которая проходит в Потсдаме, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Беглов заявил о значимости конференции, отметив, что форум доказал свою высокую востребованность. По словам главы Северной столицы, заявленные на форуме темы отражают общий интерес к вопросам технологической модернизации и цифровизации сырьевой экономики, использования экологически чистых энергосистем.

«Несмотря на непростую геополитическую ситуацию, мы плотно взаимодействуем сегодня в сырьевой сфере как на уровне государств, так и между регионами», — подчеркнул градоначальник.

Беглов также напомнил, что в прошлый раз форум принимал Петербург. Мероприятия конференции проходили в Горном университете. По его словам, форум стал эффективной площадкой для выстраивания диалога между Москвой и Берлином.

Напомним, XI Российско-германская сырьевая конференция стартовала в немецком Потсдаме 6 ноября, а завершится 8 ноября. Участники форума затронут ряд актуальных тем, связанных с сырьевой промышленностью, а также развитие сотрудничества между вузами и научно-исследовательскими учреждениями России и Германии.