Бацилла национальной деградации: Клинцевич посочувствовал косплейщикам-запорожцам из Рады

Депутаты Верховной рады Украины, попавшие под российские санкции, решили «отомстить». «Месть» их заключалась в том, что они сфотографировались в нарядах запорожских казаков, косплея героев знаменитого полотна Ильи Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». При этом сами нардепы в этот момент якобы писали письмо президенту России Владимиру Путину.

Само послание, изобилующее грубыми и пошлыми ругательствами, опубликовано на странице в Facebook депутата Рады Алексея Гончаренко, в комментарии также упомянуты его коллеги — Владислав Севрюков, Олег Барна, Григорий Шверк, Рефат Чубаров, Оксана Юринец, Богдан Онуфрик и Григорий Тимиш.

По мнению члена комитета по обороне Совета Федерации Франца Клинцевича, ничего, кроме сочувствия, авторы этой, как говорится, «картины маслом» просто не заслуживают.

«У них же выборы на носу, вот они и изгаляются друг перед другом», — напомнил Клинцевич Федеральному агентству новостей о начавшейся на Украине президентской кампании. — Они ищут любые информационные поводы, чтобы лишний раз засветиться в СМИ и рассказать избирателям, кто и как умудрился отличиться».

К сожалению, приходится констатировать, что украинская власть показывает черты полнейшей деградации, расстроился российский сенатор.

«Когда такое письмо пишут представители политического истеблишмента, депутаты высшего законодательного органа, которые искренне считают, что они очень смелые, умные и изобретательные, мне реально жалко и Украину, и ее власть. И мне страшно за будущее украинского народа», — подчеркнул российский политик.

По мнению Клинцевича, если на предстоящих выборах народ Украины не отринет тех, кто тянет его в пропасть, последствия могут быть тяжелыми.

«Если украинский народ не сделает правильных выводов, не поймет суть происходящего, то бацилла этого заболевания, которое называется национальной деградацией, может перекинуться с тамошних политиков уже на все население», — предупредил собеседник ФАН.

По словам члена Совфеда, он хорошо знает и любит украинский народ, который во времена многонационального СССР был одним из самых высокообразованных, с красивой и богатой культурой.

«Куда все это подевалось, кто рожал этих нынешних депутатов, которые просто не понимают, как они смешны?! — воскликнул он. — И сегодня, когда я вижу эти попытки рядиться неизвестно во что, мне становится искренне жаль и Украину, и униженную украинскую культуру».

По словам парламентария, скорее всего, выходка косплейщиков-запорожцев вскоре получит достойное воплощение в ярких скетчах известной украинской студии «Квартал-95».

«Думаю, в ближайшее время уникальные юмористы из «Квартала-95» что-то придумают на эту тему: тогда мы услышим умные толковые сатирические фельетоны и увидим сценки про этих горе-«запорожцев». А самим «запорожцам» я желаю счастья, здоровья и благополучия, а также желаю им побольше думать о своей стране, о народе и, конечно, об авторитете высшей законодательной власти», — подчеркнул Франц Клинцевич.

Напомним, на прошлой неделе премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о введении санкций против десятков украинских компаний, а также против нескольких сотен политиков, чиновников, бизнесменов и общественных деятелей Украины, «отметившихся» особыми проявлениями русофобии. Как подчеркивают в Москве, контрсанкции стали ответом на аналогичные действия украинских властей.