Госдума против «билетной мафии»: законопроект рекомендуют принять, но доработать

Москва, 7 ноября. Комитет Госдумы по культуре рекомендовал Госдуме в первом чтении принять законопроект против «билетной мафии». Об этом 7 ноября на заседании комитета Госдумы по культуре сообщила его председатель Елена Ямпольская.

«Цель законопроекта — обеспечить не просто сбор средств за билеты, но и обеспечить доступ граждан к посещению представлений, театров, мероприятий, которые проводятся в концертных залах, музеях, цирках. Мы боремся со спекуляцией, но здесь нет возврата к советскому прошлому», — отметил заместитель министра культуры Павел Степанов.

Правительственный законопроект направлен на борьбу с незаконной перепродажей билетов на культурные мероприятия. Инициатива запрещает реализацию билетов по цене выше их номинальной стоимости. Также разработчики предлагают разрешить продажу билетов на мероприятия только учреждениям культуры или уполномоченным лицам, с которыми такие организации заключили договор.

Министерство культуры, согласно законопроекту, разработает и утвердит форму билетов и порядок их возврата.

В заседании комитета приняли участие представители крупных театральных и концертных столичных площадок, а также электронных сервисов по продаже билетов. По мнению экспертов и членов комитета по культуре, предложения правительства о порядке продажи и возврата театральных и концертных билетов необходимо усовершенствовать ко второму чтению законопроекта.

Директор театр «Практика» Борис Мездрич отметил, что в законопроекте смешиваются две группы театров России.

«Есть театры, у которых есть проблема перепродажи билетов по завышенным ценам. Но сводить всю проблематику к этой ситуации я бы не стал. Большая часть театров провинции далека от этих фокусников с билетами», — отметил театральный деятель.

Борис Мездрич также подчеркнул, что принятие этого закона в нынешнем виде разрушит систему агентов по продаже билетов, которые существуют в регионах.

«Нужно отдельно подойти к театрам, где существует такой процесс, и к остальным», — сказал директор театра.

По мнению представителей Московского дома музыки, основные нарушения, связанные с перепродажей билетов, происходят в Интернете. А эту сферу законопроект никак не регулирует.

Большинство приглашенных на комитет экспертов сошлись во мнении, что одна из главных бед отрасли — сайты-двойники, предлагающие билеты по завышенным ценам, на которые, по мнению участников заседания, невозможно влиять.

Ямпольская предложила концептуально поддержать законопроект и продолжить дискуссию о его доработке в рамках будущих заседаний.

Законопроект «О внесении изменений в Закон РФ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» Госдума рассмотрит в первом чтении 13 ноября.