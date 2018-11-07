«Мой муж не придурок»: жена Мамаева объяснила драку в Москве

Москва, 7 ноября. Супруга полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева Алана считает, что арест ее мужа — это несправедливое решение. Женщина уверена, что футболист стал жертвой провокации, а не зачинщиком конфликта.

«Мой муж виноват только передо мной, но не перед вами. Но он все-таки не опасный преступник. Мой муж не придурок, который бросается на людей. Там действительно была провокация», — пишет Алана в Instagram.

Жена Мамаева также призналась, что у нее не получилось скрыть от детей драку с участием своего мужа. Пришлось объяснять им, что «дяди ошиблись» и повели себя неспортивно, пишет KP.ru.

Напомним, 8 октября Кокорин, его брат Кирилл, а также футболист «Краснодара» Павел Мамаев устроили две драки в Москве. Сначала они избили водителя одной из ведущих «Первого канала», а позднее напали на главу департамента Минпромторга РФ Дениса Пака в одном из кафе в центре столицы.