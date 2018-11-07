Посол РФ в Германии: Из центра Европы звучат серьезные предложения о дружбе и сотрудничестве

Потсдам, 7 ноября. В Потсдаме открылась 11-я российско-германская сырьевая конференция, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Посол РФ в Германии Сергей Нечаев в приветственном слове отметил, что востребованность мероприятия, уровень его участников постоянно растут.

Нечаев подчеркнул актуальность повестки форума, которая затрагивает «все, что связано с ключевыми направлениями реального сотрудничества».

«В Потсдаме, если не ошибаюсь, находится географический центр Европы. Если ничего не изменилось. Глубоко символично, что именно из этого центра звучат серьезные, глубоко продуманные предложения о добрососедстве, о сотрудничестве в ключевых сферах. Это делает большое отличие от того, что происходит параллельно — тех попыток экстерриториальными санкциями, политическим давлением или недобросовестной конкуренцией разрушить эту позитивную повестку, которую Россия и Германия в последнее время старательно выстраивают на двустороннем треке», — сказал посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

Нечаев напомнил, что основу российско-германского взаимодействия в экономике традиционно определяет энергетика. Ключевым проектом в этом направлении на данный момент является проект «Северный поток — 2», строительству которого пытался помешать ряд стран. Россия приветствует принципиальную позицию Германии реализовать «Северный поток — 2», отметил посол. Это, по его словам, крупнейший коммерческий инфраструктурный проект, призванный укрепить энергетическую безопасность Европы.

«Потенциал развития российско-германских отношений не только чрезвычайно обширен, но и важен для всего европейского континента. Российско-германское партнерство, добрососедство во многом определяют его атмосферу и климат», — подчеркнул он.

Комментируя позицию противников проекта, Нечаев отметил, что Россия и ее партнеры настроены решительно.