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В Киеве демонтируют временный мемориал погибшим на Майдане

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В Киеве демонтируют временный мемориал погибшим на Майдане

Киев, 7 ноября. Коммунальные службы Киева начали демонтаж временного мемориала погибшим во время «евромайдана» в центре украинской столицы.

Ранее в Генеральной прокуратуре Украины заявили о невозможности завершить расследование по делу о стрельбе в Киеве во время «евромайдана», пока киевские власти не перенесут временный мемориал погибшим​​​.

В настоящее время коммунальные службы проводят демонтаж мемориала на Институтской улице, чтобы воссоздать ландшафт территории, который был на момент трагических событий в феврале 2014 года.

Напомним, с ноября 2013 года по февраль 2014 года площадь Независимости (майдан Незалежности) в центре Киева стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. В результате столкновений погибли более 100 человек.

Автор: Артем Никулин
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