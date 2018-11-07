«Продолжение войны с РФ всеми методами, кроме артиллерийских»: эксперт оценил новый закон Порошенко

Москва, 7 ноября. Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин прокомментировал подписанный украинским президентом Петром Порошенко закон, который вводит уголовную ответственность за незаконное пересечение государственной границы россиянами.

Ранее на официальном сайте украинской Рады появилась информация о подписании Порошенко закона о нарушении россиянами госграницы. Раньше «нарушителям» грозили штрафы и административный арест сроком до 15 суток. Теперь же Киев намерен лишать граждан свободы сроком до трех лет.

Жарихин отметил, что киевский закон направлен против «достаточно большого количества» россиян, которые едут в Крым. Он отметил, что те, кто сперва посетит Крым, а затем собирается навестить родственников на Украине, рискует получить тюремный срок, однако остается не совсем понятно, как киевские власти будут собирать доказательства против россиян.

«Но людей публичных — артистов, политологов, политиков — это касается прямо. Если посещение Крыма зафиксировано (например в СМИ), это может служить доказательством», — цитирует RT эксперта.

По его словам, подписание Порошенко подобного закона свидетельствует о «продолжении войны с Россией всеми методами, кроме артиллерийских».

Напомним, Крым вошел в состав России после проведенного там референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова демократическим путем высказались за воссоединение с Россией. Киев решение крымчан не признает, несмотря на то, что голосование прошло в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.