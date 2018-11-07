Ушаков: Совместных документов по итогам встречи Путина и Трампа на G20 не планируется

Москва, 7 ноября. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп по итогам переговоров на полях G20 в Аргентине не планируют подписание совместных документов. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В разговоре с журналистами дипломат дал краткий ответ на соответствующий вопрос.

«Пока нет», — сказал Ушаков.

Ранее помощник российского лидера сообщил, что встреча на саммите «двадцатки» в Буэнос-Айресе, который пройдет с 30 ноября по 1 декабря, уже находится в проработке. Стороны согласовывают время и дату встречи лидеров двух стран.

Возможность встречи Путина и Трампа на G20 оценил в разговоре с Федеральным агентством новостей независимый политический аналитик и публицист Юрий Голубь. Эксперт напомнил, что опыт предыдущих встреч Путина и Трампа говорит о том, что «какого-либо значимого прорыва ждать не стоит». Однако встреча необходима для «небольшой разрядки, которая бы снизила градус конфликта», указал он.