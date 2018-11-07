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День в красных тонах: коммунисты празднуют 101-ю годовщину Октябрьской революции. ФАН-ТВ

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В честь 101-й годовщины Октябрьской революции в Петербурге звучали лозунги «Коммунистов России». Участники митинга высказались о проблемах в стране и собрали подписи против переименования аэропорта Пулково. КПРФ в этом году не смогла согласовать памятный марш от площади Ленина до крейсера Аврора.

День в красных тонах: коммунисты празднуют 101-ю годовщину Октябрьской революции. ФАН-ТВ

В честь годовщины Великой Октябрьской социалистической революции звучали пламенные речи и лозунги членов партии «Коммунисты России». На митинг в Свердловском саду Петербурга пришло около полусотни человек.

День в красных тонах: коммунисты празднуют 101-ю годовщину Октябрьской революции. ФАН-ТВ

«Ну, конечно, хотелось бы больше людей. Ну, мы понимаем, что день рабочий. Поэтому люди не могут уйти с работы. Хотя если бы был праздничный день, как это было в советское время – было бы гораздо больше. Но всё равно, я считаю, что по-боевому, хорошо! Были очень хорошие, интересные выступления», – Сергей Малинкович, руководитель Петербургского отделения «Коммунисты России».

Участники митинга высказались о современных проблемах в стране, выступили против «десоветизации», а также собрали подписи об отмене переименования аэропорта Пулково.

КПРФ в этом году не смогла согласовать с правительством города памятный марш, который должен был пройти от площади Ленина до крейсера Аврора. Причиной отказа стал напряженный пешеходный и автомобильный трафик буднего дня.

День в красных тонах: коммунисты празднуют 101-ю годовщину Октябрьской революции. ФАН-ТВ

«В наше время – это был самый главный праздник, это были демонстрации, это были шествия. Люди как-то всегда объединялись, сплачивались», – рассказал о своих впечатлениях Александр Юркин, артист Санкт-Петербургской эстрады.

Автор: Василий Григорьевский; Руслан Бичурин
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