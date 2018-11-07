Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Путин предложит Омск для проведения форума сотрудничества РФ и Казахстана — Ушаков

402
0 Оставить комментарий

Путин предложит Омск для проведения форума сотрудничества РФ и Казахстана — Ушаков

Москва, 7 ноября. Президент РФ Владимир Путин намерен предложить Омск в качестве места проведения следующего Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Об этом в среду заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Предыдущий форум, напомню, проходил в ноябре прошлого года в Челябинске, и в следующем году наш президент предложит Омск в качестве места проведения очередного заседания на российской территории», — отметил он на встрече с журналистами.

Ранее сообщалось, что Путин  примет участие в заседании Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстане, который проходит 8-9 ноября в Петропавловске. Кроме того, российский лидер планирует встретиться с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Отметим, что в этом году в форуме участвуют 1000 делегатов, из которых 150 — руководители государственных органов из обеих стран.

Автор: Антон Соколов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.