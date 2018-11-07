Путин предложит Омск для проведения форума сотрудничества РФ и Казахстана — Ушаков

Москва, 7 ноября. Президент РФ Владимир Путин намерен предложить Омск в качестве места проведения следующего Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Об этом в среду заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Предыдущий форум, напомню, проходил в ноябре прошлого года в Челябинске, и в следующем году наш президент предложит Омск в качестве места проведения очередного заседания на российской территории», — отметил он на встрече с журналистами.

Ранее сообщалось, что Путин примет участие в заседании Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстане, который проходит 8-9 ноября в Петропавловске. Кроме того, российский лидер планирует встретиться с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Отметим, что в этом году в форуме участвуют 1000 делегатов, из которых 150 — руководители государственных органов из обеих стран.