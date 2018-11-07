Сирия: более 5 тысяч беженцев вернулись за неделю из Ливана и Иордании

Москва, 7 ноября. Свыше 5 тысяч беженцев вернулись за неделю в Сирийскую Арабскую Республику (САР) из Иордании и Ливана. Об этом сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев генерал-лейтенант Владимир Савченко.

«За неделю из Ливана через пункты пропуска «Джейдет- Ябус» и «Телль-Калах» вернулись 2156 беженцев, из Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 3085 человек», — рассказал он.

Во время совместного заседания межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев генерал-лейтенант отметил, что при этом 1787 сирийских граждан возвратились в места постоянного проживания, из них 258 — в Восточную Гуту. В то же время через пункт пропуска «Сальхиях» к местам постоянного проживания в провинциях Дейр-эз-Зор и Дамаск вернулись 1529 человек.

Российская сторона, по его словам, доставила в лагерь беженцев «Рукбан» гуманитарную помощь, которая состояла из груза общей массой 450 тонн. Всего за неделю провели девять гуманитарных акций. Кроме того, российские специалисты провели вакцинацию детей.

Дамаск и Москва, добавил Савченко, совместно проводят мероприятия по подготовке пунктов временного размещения беженцев к зимним условиям.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В настоящее время правительственные войска САР освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации ИГ1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных. Власти Сирии ждут возвращения беженцев в свои дома.

Накануне сотрудник отдела по связям Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в Ливане Лиса Абу Халед сообщила, что более 740 тысяч беженцев в Ливане в зимний период столкнутся с трудностями, им не хватит средств на отопление, теплую одежду и еду. Она уточнила, что в зимнее время для беженцев нет сезонных работ, а большую часть своих сбережений они уже растратили.

1 Организация запрещена на территории РФ.