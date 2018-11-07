Чем может обернуться секс-скандал с сыном вице-президента «Лукойла»

Москва, 7 ноября. Секс-скандал с обвинениями в изнасиловании может обернуться для сына вице-президента «Лукойла» Руслана Шамсуарова уголовным делом. Разобраться и установить истину в таких делах, зачастую, бывает непросто. Об этом рассказал экс-сотрудник главного управления угрозыска МВД Евгений Черноусов.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что 23-летняя студентка из Ростова-на-Дону Вероника заявила об изнасиловании. По ее словам, преступление совершил Руслан Шамсуаров. По информации «Рен ТВ», девушка подала заявление в полицию.

Молодой человек опроверг обвинения в изнасиловании и заявил, что с Вероникой они встречались по обоюдному согласию. Кроме того, в СМИ появилось информация о том, что девушка якобы работала в эскорте.

По словам Евгения Черноусова, ситуации, где неясно, было изнасилование или нет, до сих пор встречаются достаточно часто. В некоторых случаях женщины угрожают написать в полицию заявление об изнасиловании, чтобы шантажировать мужчину или получить от него определенную денежную сумму.

При наличии заявления потерпевшей и достаточных оснований полиция возбуждает уголовное дело. Забрать такое заявление или примириться с обидчиком женщина в таком случае уже не может.

«Если через какое-то время у потерпевшей уже нет желания привлекать насильника к ответственности, то можно догадаться, что ей заплатили», — сказал Черноусов в комментарии телеканалу «360».

В этом случае уже «жертву» привлекают к уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Поэтому огромную роль при открытии уголовного производства играют данные освидетельствования потерпевшей: остались ли следы изнасилования, повреждения, следы побоев. Важное значение отводится и показаниям свидетелей, которые могут охарактеризовать отношения между потерпевшей и подозреваемым.

При этом слухи о возможной работе потерпевшей в эскорт-сфере не должны повлиять на ход следствия. Насильственный половой акт, подчеркнул адвокат Андрей Князев, если таковой имел место, является противозаконным.