Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Путин возложит цветы к памятнику Русскому экспедиционному корпусу в Париже

59
0 Оставить комментарий

Путин возложит цветы к памятнику Русскому экспедиционному корпусу в Париже

Москва, 7 ноября. Президент России Владимир Путин возложит цветы к памятнику солдатам и офицерам Русского экспедиционного корпуса в Париже 11 ноября в рамках празднования 100-летия окончания Первой мировой войны. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Также Ушаков отметил, что празднование 100-летия подписания Компьенского перемирия состоится возле Триумфальной арки в Париже, где расположена могила Неизвестного солдата.

«В ходе визита в Париж президент России возложит также цветы к памятнику солдатам и офицерам Русского экспедиционного корпуса, сражавшимся вместе с французскими войсками на территории Франции во время Первой мировой войны», — рассказал помощник президента РФ.

Ушаков напомнил, что Путин присутствовал на открытии монумента русским солдатам экспедиционного корпуса в 2011 году в должности премьер-министра России.

Кроме того, Путин примет участие в пленарном заседании Парижского форума мира в Елисейском дворце. Всего на празднование 100-летия окончания Первой мировой войны приглашены главы государств и правительств более 80 стран мира и председатели 20 международных организаций.

Планируется, что в рамках мероприятий состоятся выступления президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и генсека ООН Антониу Гутерриша.

Автор: Софья Куликова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.