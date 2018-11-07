Путин возложит цветы к памятнику Русскому экспедиционному корпусу в Париже

Москва, 7 ноября. Президент России Владимир Путин возложит цветы к памятнику солдатам и офицерам Русского экспедиционного корпуса в Париже 11 ноября в рамках празднования 100-летия окончания Первой мировой войны. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Также Ушаков отметил, что празднование 100-летия подписания Компьенского перемирия состоится возле Триумфальной арки в Париже, где расположена могила Неизвестного солдата.

«В ходе визита в Париж президент России возложит также цветы к памятнику солдатам и офицерам Русского экспедиционного корпуса, сражавшимся вместе с французскими войсками на территории Франции во время Первой мировой войны», — рассказал помощник президента РФ.

Ушаков напомнил, что Путин присутствовал на открытии монумента русским солдатам экспедиционного корпуса в 2011 году в должности премьер-министра России.

Кроме того, Путин примет участие в пленарном заседании Парижского форума мира в Елисейском дворце. Всего на празднование 100-летия окончания Первой мировой войны приглашены главы государств и правительств более 80 стран мира и председатели 20 международных организаций.

Планируется, что в рамках мероприятий состоятся выступления президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и генсека ООН Антониу Гутерриша.