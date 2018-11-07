В день похорон Гандзюк в Херсоне начались беспорядки — СМИ

Киев, 7 ноября. Беспорядки начались в Херсоне в день похорон украинской активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Об этом в среду сообщило издание «Левый берег».

По информации СМИ, возле здания Главного управления Национальной полиции в Херсонской области в среду, в день похорон Гандзюк, устроили пикет с использованием дымовых шашек. Кроме того, на здании ведомства нарисовали портрет активистки с надписью: «Убийц на нары».

В это же время неизвестные бросили дымовые шашки в дом помощника депутата украинской Рады Николая Паламарчука Игоря Павловского, который фигурирует в деле о покушении на херсонскую чиновницу. Нападавшие оставили для него послание, написав на заборе его дома: «Павловский – убийца», «Смерть собаке!».

Невідомі патріоти прийшли в гості до Павловського посередника, який передавав кошти на вбивство Каті Гандзюк pic.twitter.com/s01W8kg4Ig — Петриченко (@Ptrchnk) November 7, 2018

Ранее в адрес сотрудников правоохранительных органов неоднократно звучали обвинения в связи с затягиванием расследования нападения на Гандзюк, которое произошло этим летом. Неизвестный облил активистку серной кислотой. Гандзюк перенесла множество операций, однако скончалась 4 ноября.

Участники украинской организации Коалиция в защиту гражданского общества потребовали отправить в отставку главу МВД страны Арсена Авакова, генерального прокурора Юрия Луценко и руководство херсонской полиции. По мнению правозащитников, по меньшей мере 100 нападений на активистов, которые произошли на Украине за последние четыре года, не расследуются эффективно. На фоне этих обвинений Луценко заявил в минувший вторник, что написал заявление об отставке.