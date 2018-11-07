Катар и Мексика стали соперниками России в конкурсе на проведение ЧМ-2022 по волейболу

Казань, 7 ноября. Катар и Мексика будут конкурировать с Россией за право проводить чемпионат мира по волейболу в 2022 году. Об этом в среду заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

«У заявки России два конкурента — это Катар и Мексика​​​. Будем надеяться, что Россия получит право на проведение. В заявке у нас восемь городов, но реально нужно шесть. Казань среди них», — отметил Колобков на встрече с журналистами.

Ранее сообщалось, что в заявку России на проведение ЧМ-2022 включено шесть городов. Согласно предварительной информации, матчи предлагается провести в Москве, Петербурге, Казани, Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске и Красноярске. Кто станет хозяином чемпионата, станет известно по итогам конгресса Международной федерации волейбола, который пройдет в мексиканском Канкуне в середине ноября.

Напомним, что ранее Россия также подала заявку на проведение чемпионата мира по хоккею, который состоится в 2023 году. В поддержку российской кандидатуры уже выступила Шведская хоккейная ассоциация. Ожидается, что все матчи мирового первенства пройдут в Петербурге.