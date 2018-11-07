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Ушаков призвал не торопиться с выводами о влиянии выборов в США на отношения с Москвой

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Ушаков призвал не торопиться с выводами о влиянии выборов в США на отношения с Москвой

Москва, 7 ноября. Помощник российского президента Юрий Ушаков призвал не торопиться с выводами о том, как повлияют итоги промежуточных выборов в США на дальнейшее развитие отношений между Москвой и Вашингтоном.

«Что касается влияния выборов на развитие российско-американских отношений, надо подождать и посмотреть, как это все скажется», — сказал он.

При этом Ушаков назвал ожидаемыми итоги выборов в американский Конгресс. По словам помощника российского лидера, большинство мест в Палате представителей традиционно получает партия, находящаяся в оппозиции к действующей власти. Ушаков заметил, что результаты выборов оценивают как свою победу и демократы, и президент США Дональд Трамп.

Ушаков призвал не торопиться с выводами о влиянии выборов в США на отношения с Москвой

Выборы в Конгресс США состоялись накануне. По предварительным данным, республиканцы сохранили за собой большинство в Сенате, однако новая палата представителей стала демократической.

Ранее прогноз о том, как изменится политическая система США после промежуточных выборов, сделал глава международного комитета Совета федерации РФ Константин Косачев.

Автор: Василий Котов
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