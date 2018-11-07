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Путин и Назарбаев посетят презентацию проекта космического комплекса «Байтерек»

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Путин и Назарбаев посетят презентацию проекта космического комплекса «Байтерек»

Москва, 7 ноября. Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев ознакомятся с проектом космического комплекса «Байтерек» в рамках форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Перед пленарным заседанием наш президент и Назарбаев проведут отдельную встречу. Будет организована также презентация российско-казахстанского проекта космического ракетного комплекса «Байтерек», — сказал Ушаков.

Кроме того, главы государств планируют посетить российско-казахстанскую выставку регионов, которая посвящена туристическому обмену между Россией и Казахстаном.

Напомним, 8 ноября президент России Владимир Путин посетит саммит ОДКБ в Астане, а также примет участие в пленарном заседании XV Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана​​​.

Автор: Артем Никулин
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