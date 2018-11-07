«Птица-говорун отличается от Порошенко умом»: Вассерман высмеял советы для Европы о «повадках русского медведя»

Президент Украины Петр Порошенко вновь удивил общественность сообщениями о «российской угрозе». На этот раз он заявил, что киевские власти якобы способны научить представителей европейских государств «противостоять России».

Об этом Порошенко рассказал, выступая на конференции «Уроки гибридного десятилетия: что необходимо знать для успешного продвижения вперед».

«За эти годы мы очень хорошо изучили повадки «русского медведя». Если вы, дорогие участники конференции, готовы обороняться, спросите нас, украинцев, как это делать», — высказался глава Украины.

Кроме того, по словам Порошенко, Киев всегда в курсе, «когда Россия снимает фальшивую маску и становится явным нескрываемым врагом».

Как обычно, не обошлось выступление Порошенко и без обвинений Москвы в кибератаках, дестабилизации ситуации на юго-востоке Украины и энергетическом кризисе.

Известный интеллектуал, публицист и политолог Анатолий Вассерман в интервью Федеральному агентству новостей пояснил, что к подобным заявлениям можно относиться лишь с юмором.

«Чем отличается птица-говорун от Петра Порошенко? Как все мы знаем из мультфильма «Тайна третьей планеты», это существо отличается умом и сообразительностью. Как можно защититься от русской угрозы? Никак, потому что ее не существует в природе. Русскую угрозу сочиняют для самооправдания те, у кого дела идут никак, и поэтому надеются перевалить со своей головы на здоровую. Если кто-то заявляет об опасности со стороны России, то можно даже не сомневаться, что у этого человека жизнь не удалась», — пояснил эксперт.

В то же время Вассерман подчеркнул, что как раз из-за отсутствия какой бы то ни было опасности со стороны Москвы для Киева, советы Порошенко будут восприниматься за чистую монету.

«Именно в силу того, что русской угрозы нет, очень легко хвастаться защитой от нее. Я не сомневаюсь, что рецепты, излагаемые господином Порошенко, будут приняты для активного использования. Поскольку доказать неработоспособность этих советов невозможно», — добавил собеседник агентства.

Интеллектуал сравнил поступки Порошенко с известным анекдотом.

«Вообще, поведение тех, кто пытается изобразить победу над русской угрозой, можно описать классическим анекдотом. Идет человек по Невскому проспекту и на каждом шагу щелкает пальцами. В конце концов, кто-то не выдерживает и спрашивает, зачем он это делает. Тот отвечает: «Крокодилов отгоняю». Тогда прохожий удивляется, ведь на Невском нет крокодилов. Мужчина ему в ответ: «Поэтому их и нет», — иронично высказался Вассерман по поводу опасений Порошенко о «российской угрозе».

Вдобавок политолог отметил, что если кто-то из европейских стран захочет последовать советам украинского президента, то лишь только ради финансовой выгоды.