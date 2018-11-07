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Эксперт оценил идею взыскания коллекторами долгов в сфере ЖКХ

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Эксперт оценил идею взыскания коллекторами долгов в сфере ЖКХ

Москва, 7 ноября. Идея взыскания коллекторами долгов россиян по услугам ЖКХ сомнительна и походит на те методы, которые применяются к заемщикам банков. Такое мнение выразил финансовый омбудсмен Павел Медведев.

По его словам, эффективность данной инициативы будет такая же, как результаты взыскания долгов с клиентов банков и микрофинансовых организаций.

Многие коллекторские агентства, отметил Медведев, сейчас работают по одной отлаженной схеме, которая по сути состоит в запугивании граждан. В связи с этим основной проблемой, отметил эксперт, остается то, что подобных «мерзавцев не ловит полиция».

«Поэтому всякие предложения такого типа мне кажутся очень опасными. Мало нам мучить должников микрофинансовых организаций — нам еще надо мучить должников ЖКХ»», — цитирует его «Царьград».

Эксперт оценил идею взыскания коллекторами долгов в сфере ЖКХ

Напомним, соответствующая инициатива обсуждалась на круглом столе СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА). Специалисты организации собираются разработать стандарты по отбору коллекторских агентств и оценке их эффективности для поставщиков услуг ЖКХ, чтобы увеличить объем передаваемых членам ассоциации долгов.

Ранее стало известно, что жителям России больше не придется доказывать отсутствие долгов за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий законопроект Госдума приняла в минувший вторник на пленарном заседании.

Автор: Екатерина Кухарева
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