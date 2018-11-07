Путин встретится с президентом и премьер-министром Сингапура
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Москва, 7 ноября. Президент России Владимир Путин во время поездки в Сингапур 13 ноября проведет встречи с главой государства Халимой Якоб и премьер-министром страны Ли Сяньлуном. Об этом сообщил в среду помощник российского президента Юрий Ушаков.
«Тринадцатого ноября состоятся переговоры с премьер-министром Ли Сяньлуном, также беседа с президентом страны Халимой Якоб», — сказал он.
Ушаков добавил, что по итогам переговоров стороны намерены подписать ряд межведомственных документов и коммерческих контрактов.
Ранее сообщалось, что встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Сингапуре на полях саммита рассчитывает глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин.