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Путин встретится с президентом и премьер-министром Сингапура

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Путин встретится с президентом и премьер-министром Сингапура

Москва, 7 ноября. Президент России Владимир Путин во время поездки в Сингапур 13 ноября проведет встречи с главой государства Халимой Якоб и премьер-министром страны Ли Сяньлуном. Об этом сообщил в среду помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Тринадцатого ноября состоятся переговоры с премьер-министром Ли Сяньлуном, также беседа с президентом страны Халимой Якоб», — сказал он.

Ушаков добавил, что по итогам переговоров стороны намерены подписать ряд межведомственных документов и коммерческих контрактов.

Ранее сообщалось, что встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Сингапуре на полях саммита рассчитывает глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Автор: Василий Котов
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