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Генпрокуратура требует изъять имущество на 380 млн рублей у соучастника полковника Захарченко

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Генпрокуратура требует изъять имущество на 380 млн рублей у соучастника полковника Захарченко

Москва, 7 ноября. Генеральная прокуратура требует изъять имущество на 380 миллионов рублей у Дмитрия Сенина, который проходит по делу экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко как соучастник. Об этом проинформировал в среду официальный представитель ГП Александр Куренной.

«В Генеральной прокуратуре РФ подписано исковое заявление об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества Дмитрия Сенина», — пояснил он в беседе с ТАСС.

Куренной уточнил, что взысканию подлежат 28 объектов недвижимости, включая дома, земельные участки, квартиры и парковочные места в Москве и Московской области, а также пять дорогих машин.

В Генпрокуратуре пояснили, что имущество было получено незаконным путем, его общая стоимость составляет более 380 миллионов рублей.

Генпрокуратура требует изъять имущество на 380 млн рублей у соучастника полковника Захарченко

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко обвиняется в четырех случаях получения взяток. Как утверждают следователи, 7 миллионов рублей Захарченко передал экс-глава и один из владельцев компании «Русинжиринг» Анатолий Пшегорницкий, затем 800 тысяч долларов полковник получил от владельца ресторана «Ля Маре» Мехди Дусса.

Дусс также снабдил полковника 50% дисконтной картой ресторана, благодаря чему Захарченко смог воспользоваться имущественной выгодой в 3,5 миллиона рублей. Позднее отдых полковника в Сочи стоимостью в 800 тысяч рублей оплатил бизнесмен Юнаев.

Дмитрий Сенин проходит по делу Захарченко как соучастник. Расследование в отношении его продолжается. Предполагается, что Сенин помогал Захарченко в эпизоде с рестораном «Ля Маре».

Автор: Василий Котов
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