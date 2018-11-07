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Путин и Трамп кратко пообщаются «на ногах» в Париже 11 ноября — Ушаков

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Путин и Трамп кратко пообщаются «на ногах» в Париже 11 ноября — Ушаков

Москва, 7 ноября. Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры в Париже 11 ноября. Лидеры двух стран кратко пообщаются «на ногах» в Елисейском дворце, чтобы не отвлекать внимания от мероприятий, связанных со столетием окончания Первой мировой войны, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.  

«Сейчас речь идет о проведении краткой встречи на ногах в Париже и более обстоятельной встречи в Буэнос-Айресе», — заявил Ушаков.

Помощник Путина объяснил, что полномасштабной встречи лидеров РФ и США в Париже не будет из-за опасения французской стороны, что это мероприятие отвлечет внимание от главной темы — празднования столетия окончания Первой мировой войны. В связи с этим и Вашингтон, и Москва приняли решение отказаться от полномасштабного формата переговоров в Париже и ориентироваться на организацию российско-американского саммита в Аргентине, добавил он.

Как ожидается, российский и американский лидеры лишь кратко пообщаются «на ногах» в ходе рабочего ланча в Елисейском дворце, сказал Ушаков.

Политик уточнил, что встреча на саммите «двадцатки» в Буэнос-Айресе, который пройдет 30 ноября — 1 декабря, уже находится в проработке. Стороны согласовывают время и даты встречи Путина и Трамп, добавил он.

Автор: Дарья Смолина
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