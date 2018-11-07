Европа и это проглотит: эксперт объяснил решение SWIFT отключить от системы иранские банки

Европейский союз сожалеет о решении компании SWIFT отключить ряд иранских банков от системы, в свою очередь ЕС ускорил работы по созданию механизма для сохранения транзакций с Ираном, с таким заявлением выступила представитель европейской дипслужбы Майя Косьянчич. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Мы приняли к сведению решение SWIFT и считаем это решение об исключении как вызывающее сожаление, так как это может сказаться на целостности международной финансовой системы», — заявила она журналистам на брифинге.

«Что касается специального целевого механизма, работа продолжается, и сейчас она ускорена. Это сделано, чтобы обеспечить европейскому бизнесу продолжение законной торговли c Ираном», — добавила она.

Европа и это проглотит

Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что Европа демонстрирует беспомощность перед действиями Соединенными Штатами, которые несут Старому Свету проблемы.

«Одними призывами и упреками в адрес США ситуацию не исправить. Система SWIFT подчинена в первую очередь американскому законодательству. Если завтра будет принято решение о запрете, например, IT-технологий в общении с Ираном, Европа и это проглотит», — отметил Игорь Рябов.

Не надо думать, заметил эксперт, что Иран — единственная и конечная жертва новых санкций. Соединенные Штаты на самом деле плевать хотели на иранцев.

«Отключение SWIFT в отдельно взятой стране — это эксперимент, за которым все с интересом наблюдают. В зависимости от итогов этого эксперимента будет принято решение о нанесении подобного технологического удара и по другим странам, которые не слушаются. Например, почему не наказать тех, кто упорно строит «Северный поток — 2»? Пока это фантастика, но иранцы тоже так думали. Пример этих опытов над Ираном показывает, что у России все должно быть свое, включая собственную систему межбанковских расчетов», — заключил Игорь Рябов.

Как ранее сообщала «Газета.ru», министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что давление на систему SWIFT в отношении связей с Ираном недопустимо. Он отметил, что в настоящий момент участники иранской сделки прорабатывают механизм взаимодействия с Ираном в обход санкций Соединенных Штатов.