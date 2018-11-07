Наблюдатели ЕС не зафиксировали нарушений на выборах президента Мадагаскара

Антананариву, 7 ноября. Наблюдатели Евросоюза на выборах президента в Мадагаскара не зафиксировали нарушений. По данным представителей ЕС, избирательный процесс проходит в мирной обстановке, на участки пришли миллионы граждан.

Руководитель миссии наблюдателей Европейского союза Кристиан Преда заявил, что аномальных результатов по итогам выборов, которые могли бы свидетельствовать о нарушениях, не выявлено. В полдень явка избирателей оценивалась в 30-35%. Всего на участках зарегистрированы 10 млн избирателей.

Свои кандидатуры на пост президента Мадагаскара выдвинули 36 кандидатов, из них трое — бывшие президенты страны. Победитель должен набрать более половины голосов. В случае, если никто из кандидатов не наберет 50%, то состоится второй тур.

Напомним, месяц назад президент Мадагаскара Эри Радзаунаримампианина принял решение уйти в отставку. Причиной такого решения стали попытки импичмента в 2015 году и волна протестов в текущем году.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Радзаунаримампианина и его предшественники Андри Радзуэлина и Марк Равалуманана проголосовали на выборах.