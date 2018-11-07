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Наблюдатели ЕС не зафиксировали нарушений на выборах президента Мадагаскара

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Наблюдатели ЕС не зафиксировали нарушений на выборах президента Мадагаскара

Антананариву, 7 ноября. Наблюдатели Евросоюза на выборах президента в Мадагаскара не зафиксировали нарушений. По данным представителей ЕС, избирательный процесс проходит в мирной обстановке, на участки пришли миллионы граждан.

Наблюдатели ЕС не зафиксировали нарушений на выборах президента Мадагаскара

Руководитель миссии наблюдателей Европейского союза Кристиан Преда заявил, что аномальных результатов по итогам выборов, которые могли бы свидетельствовать о нарушениях, не выявлено. В полдень явка избирателей оценивалась в 30-35%. Всего на участках зарегистрированы 10 млн избирателей.

Наблюдатели ЕС не зафиксировали нарушений на выборах президента Мадагаскара

Свои кандидатуры на пост президента Мадагаскара выдвинули 36 кандидатов, из них трое — бывшие президенты страны. Победитель должен набрать более половины голосов. В случае, если никто из кандидатов не наберет 50%, то состоится второй тур.

Напомним, месяц назад президент Мадагаскара Эри Радзаунаримампианина принял решение уйти в отставку. Причиной такого решения стали попытки импичмента в 2015 году и волна протестов в текущем году.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Радзаунаримампианина и его предшественники Андри Радзуэлина и Марк Равалуманана проголосовали на выборах.

Автор: Софья Куликова
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