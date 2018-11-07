Поклонская об «антироссийском» законе Порошенко: Всех на границе в линию не выстроить — Украины не хватит

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении уголовной ответственности для граждан Российской Федерации за незаконное пересечение государственной границы. В середине октября за данный законопроект проголосовала Верховная рада.

Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская по этому поводу заявила Федеральному агентству новостей, что украинским властям, видимо, «недостаточно держать в заложниках около трех миллионов крымчан, не удовлетворяя наши просьбы о лишении украинского гражданства и при первом удобном случае незаконно задерживая их на территории Украины и обвиняя в государственной измене».

«Теперь в Киеве, видно, нацелились на все население России, и не только, — отметила Поклонская. — Но этим планам не суждено сбыться: люди как ездили в Крым, так и будут ездить, как был интерес иностранных туристов и инвесторов к полуострову, так и останется».

Член фракции «Единой России» уверена, что «всех на своей границе в линию не выстроить — Украины не хватит», а нынешнему руководству соседней страны пора бы уже всерьез «задуматься о грядущих тюремных сроках».

Отметим, что в Госдуме уже пообещали адекватно ответить на закон Киева «о нарушении россиянами украинской государственной границы».