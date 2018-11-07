Центробанк предлагает расширить тарифный коридор для стоимости полисов ОСАГО

Москва, 7 ноября. В Госдуме проходит обсуждение реформирования страховой системы ОСАГО. По данным Центробанка, которые озвучил зампредседателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин, 82% всех жалоб на сферы услуг, касаются системы ОСАГО, и Центробанк предложил свое видение изменений.

Одно из предложений ЦБ РФ — расширение тарифного коридора на 20% вверх и вниз. Минимальная стоимость базового тарифа в таком случае составит 2746 рублей, максимальная — 3242 рубля. По мнению Чистюхина, это позволит установить тариф «под себя».

«Система тарифов сегодня несправедлива, — признал зампредседателя ЦБ. — добропорядочные автовладельцы платят за тех, кто лихачит на дорогах и наносит реальный ущерб. Для иллюстрации: в рамках системы в 2017 году житель, скажем, Краснодарского края без стажа вождения на Volkswagen должен был бы платить 26750 рублей тарифа, но по факту он должен 14200 рублей, а аккуратный водитель со стажем на Lada должен бы платить 3242 рубля, а у него минимальная граница 5919 рублей».

По заверениям Центробанка, рост стоимости средней отметки тарифа не превысит 1,5%, более того, около 20 регионов страны снизят тарифы после корректировок системы.

Другие предложения ЦБ касаются реформирования коэффициента возраст/стаж.

«Сейчас он содержит так мало страховых сегментов, что по большому счету не влияет на изменение стоимости полиса для аварийных и безаварийных водителей», — уточнил Чистюхин и добавил, что самые аккуратные люди — водители старше 60 лет — могут получить скидку.

Также ЦБ планирует провести реформу коэффициента «бонус-малус» так, чтобы в отношении одного водителя присваивался только один коэффициент один раз в год, а при наличии нескольких коэффициентов присваивается самый низкий и по самой низкой стоимости.

Напомним, с 1 ноября московских водителей начали в тестовом режиме штрафовать за езду без полиса ОСАГО через системы видеослежения.