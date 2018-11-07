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Слуцкий рассказал, когда пройдут общие мероприятия парламентариев РФ и США

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Слуцкий рассказал, когда пройдут общие мероприятия парламентариев РФ и США

Москва, 7 ноября. Совместные мероприятия парламентариев РФ и США состоятся в ближайшее время, о чем заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. 

«Я уже сегодня нескольких коллег поздравил из Палаты представителей, мы находимся в тесном контакте, у нас в самое ближайшее время будут конференции с их участием», — сказал он.

Слуцкий при этом выразил сомнение, что в ближайшее время будет принято «некое решение», от которого зависит визит американских парламентариев в Россию.

«Ожидаем, что двусторонние мероприятия с участием парламентариев с обеих сторон у нас не заставят себя долго ждать», — выразил мнение глава комитета Госдумы по международным делам.

Слуцкий рассказал, когда пройдут общие мероприятия парламентариев РФ и США

Напомним, ранее Слуцкий заявлял, что контакты американской стороны с российскими депутатами являются робкими попытками к взаимодействию между странами. 

Автор: Тимур Румянцев
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