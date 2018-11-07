Названы самые популярные автомобили у россиян

Москва, 7 ноября. Самыми продаваемыми автомобилями на российском рынке в октябре стали Lada Vesta и Lada Granta. Продажи Vesta в октябре выросли на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным АЕБ, в октябре 2018 года было продано 10,67 тысячи автомобилей. Продажи Lada Granta выросли на 25% по сравнению с октябрем 2017 года и составили 10,27 тысяч машин.

Отечественный универсал Lada Largus в октябре текущего года потерял 2,5% покупателей и занял восьмое место, всего за месяц было продано 3,67 машин. Внедорожник Lada 4x4 занимает 12-е место в рейтинге с приростом в 12%, на 15-м месте располагается Lada Xray, потерявший 12% покупателей по сравнению с прошлым годом.