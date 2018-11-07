«Клоуны со справками за работой»: украинцы высмеяли депутатов-казаков, написавших письмо Путину

Киев, 7 ноября. Попавшие в российский санкционный список украинские депутаты решили подготовить Москве достойный ответ и разыграли пародию на знаменитую сцену из картины Репина «Письмо запорожцев турецкому султану». Только на этот раз письмо адресовалось не султану, а президенту РФ Владимиру Путину.

На фотографии народные избранники, наряженные в вышиванки и магерки, делают вид, что пишут гусиным пером на листе с уже напечатанным текстом, который даже не вынут из файла.

Украинские интернет-пользователи высмеяли народных избранников, открывших в себе творческое начало, и посоветовали им заняться делом.

«Вы б лучше газом и тарифами занялись, чем дурью маяться», – пишет Юрий Тимонин, напоминая, что Евросоюз обязал Киев поднять цены на газ для населения. «Думал это дно, а оттуда постучали», — отметил Сергей Сергеевич.

При этом ряд пользователей не стеснялись выражений, характеризуя кипящую в стенах украинского парламента деятельность как цирк.

«Клоуны украинского парламента за работой. Пациенты Глевахи пишут письмо Путину. Шапито», — выносит вердикт Армен Мартиросян.

«Клоуны со справками», — добавила Ирина Харитонова.



Напомним, что ранее Россия ввела ответные санкции против Украины, которые затронули ряд украинских деятелей. В список попали 322 человека и 68 юридических лиц. Ограничительные меры, в частности, коснулись министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, главы СБУ Василия Грицака, министра обороны Степена Полторака, главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и бывшего премьер-министра Арсения Яценюка.

Полный список фигурантов российских контрсанкций ранее был опубликован Федеральным агентством новостей.Санкции предусматривают блокировку счетов и любых активов на территории РФ, а также запрет на вывод этих средств из России.