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«Легкой прогулки не будет»: глава Подмосковья рассказал о раздельном сборе мусора

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«Легкой прогулки не будет»: глава Подмосковья рассказал о раздельном сборе мусора

Москва, 7 ноября. Систему раздельного сбора мусора внедрят в Московской области с 1 января 2019  года. О том, как будут происходить изменения, и как подготовить население к нововведениям, рассказал глава Подмосковья Андрей Воробьев.

Властям региона необходимо создать алгоритм, который поможет жителям Подмосковья понять, что именно изменится в системе сбора мусорных отходов с 1 января. Необходимо четко обозначить, где и когда будут установлены специальные контейнеры для раздельного сбора мусора, с какой периодичностью отходы будут вывозить с контейнерной площадки, и кто будет за это отвечать.

Воробьев рассказал, что жители региона активно интересуются нововведениями. Губернатор отметил, что на все вопросы населения необходимо ответить как через систему управдомов, так и через общую систему информирования.

«Важная тема, новая для нас. Легкой прогулки там не будет, но я думаю, что мы все вместе реализуем этот важный проект», — сказал Андрей Воробьев, передает телеканал «360».

Несколько городов уже перешли на раздельный сбор мусора. Четыре региональных оператора закупают машины разного цвета: синие будут приезжать за чистым мусором, серые — за органикой.

Автор: Регина Пак
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