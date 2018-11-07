Порошенко хочет роста инвестиций на Украине от компании Louis Dreyfus

Киев, 7 ноября. Глава Украины Петр Порошенко провел встречу с делегацией агропромышленного трейдера Louis Dreyfus Company и выразил надежду, что предприятие увеличит инвестиции на Украине. Об этом сообщает в среду пресс-служба главы государства.

Під час зустрічі з з делегацією Louis Dreyfus Company і головою наглядової ради Louis Dreyfus Holding B.V. Маргаритою Луї-Дрейфус говорили про хід реформ щодо покращення інвестиційного клімату. Louis Dreyfus Company планує суттєво збільшити інвестиції в Україну у найближчі роки. pic.twitter.com/bAbTe8lL2F — Петро Порошенко (@poroshenko) November 7, 2018

«Глава государства проинформировал о ходе реформ на Украине, направленных на улучшение инвестиционного климата», — следует из сообщения.

Кроме того, Порошенко рассчитывает, что фирма увеличит инвестирование в страну.

Председатель наблюдательного совета Louis Dreyfus Holding Маргарита Луи-Дрейфус сообщила, что в течение последних четырех лет произошли позитивные изменения на Украине. Она отметила, что компания собирается значительно увеличить инвестиции на Украине в ближайшие годы.

Louis Dreyfus Company является одним из крупнейших трейдеров продовольственными товарами на планете — 10% мирового оборота. Компания функционирует в 100 государствах. Ключевые сферы деятельности — торговля, агропромышленный комплекс, финансы.