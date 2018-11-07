Это будущее: в России создадут приложение для онлайн-оформления ДТП

Москва, 7 ноября. Российский союз автостраховщиков совместно с Центробанком работает над мобильным приложением, через которое автомобилист сможет не только оформить все необходимые процедуры после аварии, но и получить направление на ремонт. Об этом сообщил сегодня президент РСА Игорь Юргенс на обсуждении реформы страховой системы ОСАГО в Госдуме, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Мобильное приложение «Европротокол. ДТП» появилось летом этого года, но, по признанию РСА, было несовершенным и требовало доработки. Как уточнил президент РСА, сейчас совместно с Центробанком создается мобильное приложение, с помощью которого человек может снять место и детали аварии на телефон, отправить снимки в ГИБДД, а жалобы и заявление о страховом случае в РСА и компании пострадавших участников ДТП. После обработки заявления направление на ремонт придет также на смартфон.

«Это будущее, и мы к нему готовимся, – заявил Юргенс. – Мы тратим на это приложение значительные средства, и это будет реализовано».

С июня лимит выплат по Европротоколу без вызова ГИБДД увеличился до 100 тысяч рублей. Оформить ДТП онлайн могут только автовладельцы, застрахованные в системе ОСАГО, по взаимному согласию, если в аварии нет пострадавших и не причинен ущерб третьим лицам.