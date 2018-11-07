Путин поддержал идею создания музея-заповедника Владивостокская крепость

Москва, 7 ноября. Президент России Владимир Путин поддержал идею о создании музея-заповедника Владивостокская крепость. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с министром культуры РФ Владимиром Мединским.

«Мне кажется это интересным», — сказал Путин, выслушав предложение министра по данному проекту.

В свою очередь Мединский отметил, что Владивостокская крепость является уникальным фортификационным комплексом, который состоит из 800 фортов и огневых точек. В настоящее время комплекс находится в системе владения министерства культуры, Минобороны РФ и администрации города Владивостока. При этом несколько фортов оказались в частной собственности.

Минкультуры предлагает создать музей-заповедник на базе крепости. К настоящему моменту подобрано здание, в котором развернется экспозиция музея. Экспозиция расскажет об истории создания крепости и русской военной инженерии.