Донецк, 7 ноября. Бойцы Донецкой народной республики сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над поселком Старомихайловка на западной окраине Донецка. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

«За прошедшие сутки благодаря слаженным действиям военнослужащих НМ ДНР каратели 28-й бригады ВСУ потеряли очередной БПЛА типа квадрокоптер, используемый ими для разведки наших позиций в районе поселка Старомихайловка», — рассказал он

При этом Безсонов отметил активизацию полетов украинских беспилотников на донецком направлении. По мнению представителя ДНР, Вооруженные силы Украины посредством устройств ведут корректировку огня по городу.

Напомним, власти Украины в 2014 году развернули против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. В столице Белоруссии на регулярной основе проходят переговоры контактной группы, главной темой которых является вопрос урегулирования вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

С сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако украинская сторона регулярно нарушает взятые на себя обязательства.

Так, ВСУ на регулярной основе используют беспилотники, в том числе для разведки, что, неоднократно заявляли в республиках Донбасса, свидетельствует о нарушениях достигнутых в столице Белоруссии соглашений. Кроме того, только за минувшие 24 часа ВСУ обстреляли 10 населенных пунктов в ДНР.