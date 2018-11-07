Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новороссия
  /  Обновлено: 

Бойцы ДНР сбили беспилотник ВСУ в небе над Донецком

51
0 Оставить комментарий

Бойцы ДНР сбили беспилотник ВСУ в небе над Донецком

Донецк, 7 ноября. Бойцы Донецкой народной республики сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над поселком Старомихайловка на западной окраине Донецка. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

«За прошедшие сутки благодаря слаженным действиям военнослужащих НМ ДНР каратели 28-й бригады ВСУ потеряли очередной БПЛА типа квадрокоптер, используемый ими для разведки наших позиций в районе поселка Старомихайловка», — рассказал он

При этом Безсонов отметил активизацию полетов украинских беспилотников на донецком направлении. По мнению представителя ДНР, Вооруженные силы Украины посредством устройств ведут корректировку огня по городу.

Бойцы ДНР сбили беспилотник ВСУ в небе над Донецком

Напомним, власти Украины в 2014 году развернули против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. В столице Белоруссии на регулярной основе проходят переговоры контактной группы, главной темой которых является вопрос урегулирования вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

С сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако украинская сторона регулярно нарушает взятые на себя обязательства. 

Так, ВСУ на регулярной основе используют беспилотники, в том числе для разведки, что, неоднократно заявляли в республиках Донбасса, свидетельствует о нарушениях достигнутых в столице Белоруссии соглашений. Кроме того, только за минувшие 24 часа ВСУ обстреляли 10 населенных пунктов в ДНР.

Автор: Екатерина Кухарева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.