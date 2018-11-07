Collins Dictionary назвал слово года

Лондон, 7 ноября. Словарь Collins Dictionary назвал слово 2018 года. По его версии, им стало single-use, что в переводе означает «одноразовый».

Как уточнили в издательстве, термин применяется в отношении предметов, которые при многократном использовании могут нанести вред окружающей среде. Часто слово употребляют, когда говорят об одноразовой продукции из пластика.

В издательстве добавили, что кампания по сокращению использования пластиковой продукции была запущена после появления фотографий, на которых бутылки и пакет плавали в отдаленных районах океанов.

По данным Collins Dictionary, за последние пять лет слово single-use стало использоваться в четыре раза чаще.