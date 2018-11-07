Путин отметил важность господдержки в бизнесе

Москва, 7 ноября. Президент России Владимир Путин отметил важность государственной поддержки для успешной реализации бизнес-проектов.

В среду на встрече с руководителем «Деловой России» Алексеем Репиком российский лидер подчеркнул, что в случае обещания какой-либо поддержки предпринимателям государство должно выполнять взятые на себя обязательства.

«Если государство обещает какую-то поддержку, то оно должно свои обещания выполнять, иначе мы ставим бизнес в очень сложные условия», — сказал он.

Как пояснил Путин, запускающие свои проекты предприниматели рассчитывают на эту поддержку, когда они ее не получают, разваливается весь бизнес-проект. Президент подчеркнул, что оказываемая бизнесменам поддержка должна быть стопроцентно гарантированной, в противном случае, по его словам, все сведется к пустой трате бюджетных средств.