Путин одобрил установку памятника павшим подо Ржевом советским солдатам

Москва, 7 ноября. Президент России Владимир Путин поддержал идею установки памятника советским войнам, павшим в битве за Ржев в ходе Великой Отечественной войны. Об этом глава государства сказал на встрече с министром культуры РФ Владимиром Мединским.

«Очень правильное, хорошее и своевременное решение», — сказал Путин.

Также лидер РФ назвал интересной идею о создании музея-заповедника Владивостокская крепость. По словам Мединского, на данный момент крепость находится в сложной системе владения – часть у Минобороны, часть у Минкультуры, также некоторые элементы принадлежат городу Владивосток, а часть находятся в собственности граждан.

Мединский предложил на базе крепости создать федеральный музей-заповедник по образцу севастопольского. В первой половине 2019 года в здании музейного центра будет развернута экспозиция, также будут формироваться группы для экскурсий на форты. Форты достаточно удалены от главного здания, их планируют открыть для экскурсий к 2020 году. Комплекс оборудуют удобной навигацией и интересной программой для визитеров.