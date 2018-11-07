Появилось видео разрушения крыла новейшего истребителя Су-57

Москва, 7 ноября. Перспективный истребитель пятого поколения Су-57 (ПАК ФА) показал превосходные результаты во время испытаний крыла. Данная часть самолета разрушилась исключительно при нагрузке в 104% от максимальной. Видео испытания также появилось в Сети.

Видеозапись показал телеканал «Звезда».

Говоря о результате, котором удалось получить инженерам, глава подразделения «Сухого» Александр Шкода отметил, что он является отличным.

«Если мы получим больше 104 процентов, то это не очень хорошо, потому что означает, что конструкция перетяжелена», — сообщил он.

Отметим, что крыло истребителя состоит из композитных материалов.

Напомним, накануне сообщалось, что полет двух Су-57 на низкой высоте попал на видео.